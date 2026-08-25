Cirque sous chapiteau Mad in Finland Rue du Moulin Auray
vendredi 25 septembre 2026 · Rue du Moulin · Auray
Informations pratiques
Auray
Cirque sous chapiteau Mad in Finland
Rue du Moulin Espace Bel Air Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-23 2026-10-24
Entre prouesses de cirque, humour décapant et musique folklorique, Mad in Finland est une satire fantasque et chaleureuse de la culture finlandaise. Avec un sens génial de la caricature, huit sœurs de piste, ayant toutes quitté la Finlande pour l’amour du cirque, débordent d’énergie et de drôlerie pour nous livrer leur pays, tel qu’elles le voient ou le rêvent la nuit polaire, les championnats en tout genre, le saut à ski, les forêts grouillantes de bûcherons, la passion finlandaise pour le sauna… Femmes puissantes au tempérament bien trempé, elles vont tailler à coups de hache survitaminés dans nos préjugés sur la féminité́ et le genre. Trapèzes, fil, tissu, rola bola, main à main et musique en direct composent ce récit en V.O. joyeux et généreux.
Le c(h)oeur du septet féminin palpite, jubile, embrase, voltige en déjouant la gravité et transpire à grosses gouttes le bonheur de jouer ensemble
Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .
Rue du Moulin Espace Bel Air Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
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English :
L’événement Cirque sous chapiteau Mad in Finland Auray a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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