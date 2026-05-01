Saint-Lô

Cirque Zavatta

910 A Rue de Torigni Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-08

Rendez-vous du 08 mai 17 mai au parc des expositions de Saint-Lô pour le cirque Zavatta !

Spectacle tous les jours à 16h sauf les dimanches à 15h et mardi 12 mai à 19h30.

Venez assister à 2h de grand spectacle avec en exclusivité le mythique globe des motos de l’extrême avec 5 motards à l’intérieur de la sphère !

Numéro mixte de chameau et chevaux sur la piste.

Numéro aérien, jonglage, clown, fil de fer à grande hauteur, rollers acrobatique et votre super-héros préféré Spider-Man….

Info pratique 2h de spectacle avec entracte.

Restauration possible sur place.

Informations et réservation directement à la billetterie du cirque, sur notre site Internet (cirque-claudio-zavatta.fr) ou au 06 07 05 29 83. .

910 A Rue de Torigni Saint-Lô 50000 Manche Normandie

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English : Cirque Zavatta

L’événement Cirque Zavatta Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Saint-Lô