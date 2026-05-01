Cirque Zavatta Saint-Lô
Cirque Zavatta Saint-Lô vendredi 8 mai 2026.
Saint-Lô
Cirque Zavatta
910 A Rue de Torigni Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-08
Rendez-vous du 08 mai 17 mai au parc des expositions de Saint-Lô pour le cirque Zavatta !
Spectacle tous les jours à 16h sauf les dimanches à 15h et mardi 12 mai à 19h30.
Venez assister à 2h de grand spectacle avec en exclusivité le mythique globe des motos de l’extrême avec 5 motards à l’intérieur de la sphère !
Numéro mixte de chameau et chevaux sur la piste.
Numéro aérien, jonglage, clown, fil de fer à grande hauteur, rollers acrobatique et votre super-héros préféré Spider-Man….
Info pratique 2h de spectacle avec entracte.
Restauration possible sur place.
Informations et réservation directement à la billetterie du cirque, sur notre site Internet (cirque-claudio-zavatta.fr) ou au 06 07 05 29 83. .
910 A Rue de Torigni Saint-Lô 50000 Manche Normandie
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English : Cirque Zavatta
L’événement Cirque Zavatta Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Saint-Lô
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