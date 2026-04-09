Citadelle en fête Atelier échasses Langres
Citadelle en fête Atelier échasses Langres samedi 13 juin 2026.
Langres
Citadelle en fête Atelier échasses
La Citadelle Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Par la cie Afuma
Venez vous initier aux échasses togolaises apprenez à maîtriser l’équilibre, la coordination et le mouvement tout en explorant la dimension symbolique et festive de cette pratique spectaculaire. Plus qu’un simple apprentissage technique, cet atelier est une expérience collective fondée sur la confiance, la coopération et la joie du mouvement. Organisé par Arts Vivants 52 en collaboration avec le service Spectacles
Gratuit .
La Citadelle Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Citadelle en fête Atelier échasses Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- Rencontre avec Isabelle Picard Langres 27 avril 2026
- Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up Langres 29 avril 2026
- C’EST TA VIE Langres 29 avril 2026
- Exposition Bernard Lecomte Langres 1 mai 2026
- DE LANGRES A NOGENT Langres Haute-Marne 1 mai 2026