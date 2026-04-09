Langres

Citadelle en fête Atelier échasses

La Citadelle Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Par la cie Afuma

Venez vous initier aux échasses togolaises apprenez à maîtriser l’équilibre, la coordination et le mouvement tout en explorant la dimension symbolique et festive de cette pratique spectaculaire. Plus qu’un simple apprentissage technique, cet atelier est une expérience collective fondée sur la confiance, la coopération et la joie du mouvement. Organisé par Arts Vivants 52 en collaboration avec le service Spectacles

Gratuit .

La Citadelle Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement Citadelle en fête Atelier échasses Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres