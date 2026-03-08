Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Visite en famille L’accordéon en famille 1 Place du Docteur Maschat Tulle
Cité de l’Accordéon et des Patrimoine Visite en famille L’accordéon en famille
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze
Découverte de l’accordéon en famille
Partons ensemble sur les traces de l’accordéon, instrument légendaire, et découvrons tous ses petits secrets.
Tout au long de l’année, la Cité vous propose des ateliers créatifs en famille et des temps de visites thématiques ou ludiques en lien avec nos collections et nos expositions temporaires. Une manière conviviale d’explorer le musée avec nos médiatrices, tout en éveillant sa curiosité et son imagination.
Durée 1h
Petits et grands dès 6 ans, ces rendez-vous en famille sont un moment de partage .
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com
