Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier Décor d’album Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Atelier Décor d’album

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Atelier en famille autour de l’exposition Joss Baselli Mille Vies

Création d’une décoration originale sur CD en s’inspirant de l’univers et des morceaux de Joss Baselli, accordéoniste star.

Tout au long de l’année, la Cité vous propose des ateliers créatifs en famille et des temps de visites thématiques ou ludiques en lien avec nos collections et nos expositions temporaires. Une manière conviviale d’explorer le musée avec nos médiatrices, tout en éveillant sa curiosité et son imagination.

Durée 1h

Petits et grands dès 6 ans, ces rendez-vous en famille sont un moment de partage .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

