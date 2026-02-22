Cité de l’accordéon et des patrimoines Concours d’Accordéon Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Concours d’Accordéon

Auditions publiques Pour la troisième année consécutive, la Cité accueille le concours d’accordéon chromatique de Tulle, organisé par le Lions Club Tutella. C’est à l’auditorium de la Cité que vont se succéder les candidats de la catégorie débutants à l’Excellence, devant un jury d’exception présidé par Roland Romanelli, à l’occasion d’auditions libres ouvertes au public.

Joss Baselli et ses compositions seront au cœur du concours et donneront le la aux candidats.

Inscriptions au concours ouvertes jusqu’au 14 mai. Afin de ne pas déranger les candidats et ne pas perturber le bon déroulé du concours, le public est tenu de rester tout au long de la catégorie qu’il décide d’écouter. Le concours d’accordéon est porté par le Lions Club Tulle Tutella qui souhaite encourager, valoriser, récompenser l’apprentissage de l’instrument accordéon.

