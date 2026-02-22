Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Jacques Vigneron Auditorium Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Jacques Vigneron

Lire et décrypter les blasons à travers les collections de la Cité de l’accordéon et des patrimoines Les collections de la Cité de l’accordéon et des patrimoines comportent de nombreuses représentations de blasons sur des supports variés plaques foyères, éléments lapidaires, sculptures sur bois, peintures etc. Jacques Vigneron, membre de l’association Généalogie en Corrèze, nous initiera à la lecture de ce langage visuel à travers quelques exemples pris dans les collections du musée.

Tout public Sur réservation .

Auditorium 2 Place du Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com

