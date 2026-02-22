Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Jacques Vigneron Auditorium Tulle
Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Jacques Vigneron Auditorium Tulle mercredi 29 avril 2026.
Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Jacques Vigneron
Auditorium 2 Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Lire et décrypter les blasons à travers les collections de la Cité de l’accordéon et des patrimoines Les collections de la Cité de l’accordéon et des patrimoines comportent de nombreuses représentations de blasons sur des supports variés plaques foyères, éléments lapidaires, sculptures sur bois, peintures etc. Jacques Vigneron, membre de l’association Généalogie en Corrèze, nous initiera à la lecture de ce langage visuel à travers quelques exemples pris dans les collections du musée.
Tout public Sur réservation .
Auditorium 2 Place du Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Jacques Vigneron
L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Jacques Vigneron Tulle a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze