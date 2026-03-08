Cité de l’Accordéon et des Patrimoines Visite de l’été Devenir Nez-Noir Tulle

Cité de l’Accordéon et des Patrimoines Visite de l’été Devenir Nez-Noir

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

Travailler à la Manu Découvrez ce qui se cache derrière le surnom donné aux ouvriers de la manufacture d’armes de Tulle. De l’école d’apprentissage, aux ateliers, comment devient-on Nez-Noir ?

Tout Public

Réservation conseillée .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

