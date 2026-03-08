Cité de l’Accordéon et des Patrimoines Visite de l’été Devenir Nez-Noir Tulle
Place Maschat Tulle Corrèze
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
2026-07-23 2026-08-13
Travailler à la Manu Découvrez ce qui se cache derrière le surnom donné aux ouvriers de la manufacture d’armes de Tulle. De l’école d’apprentissage, aux ateliers, comment devient-on Nez-Noir ?
Tout Public
Réservation conseillée .
Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28
