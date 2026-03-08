Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite de l’été Les grandes vedettes Tulle
Place Maschat Tulle Corrèze
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-30
2026-07-09 2026-07-30 2026-08-20
Sortez les strass et les paillettes et partez à la découverte de nos V.I.A., very important accordéonistes, dans la galerie des vedettes le temps d’une visite.
Tout Public
Sur réservation .
Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28
