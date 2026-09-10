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Claire Marin présente « Nos vies écorchées », Librairie Gallimard, Paris

vendredi 11 septembre 2026 · Librairie Gallimard · Paris

Claire Marin présente « Nos vies écorchées », Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Librairie Gallimard
Adresse
15, boulevard Raspail,Paris
Ville
75007 Paris
Département
Paris

Claire Marin présente « Nos vies écorchées » Vendredi 11 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Qu’est-ce qui nous touche ? Qu’est-ce qui nous émeut, nous bouleverse ?

Dans Nos vies écorchées, Claire Marin interroge la place du toucher. Elle explore aussi les contacts physiques et les relations incarnées. Nourri de références philosophiques, littéraires et artistiques, le livre questionne notre rapport à la peau. Il nous invite ainsi à repenser notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes.

Claire Marin est professeure de philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles. Elle est notamment l’autrice de Rupture(s), et Être à sa place.

Venez découvrir « Nos vies écorchées » publié aux Éditions Flammarion.

Photographie © Pascal Ito

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-claire-marin-presente-nos-vies-ecorchees-1998636840592 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782080256645-nos-vies-ecorchees-claire-marin/ »}]
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