Claire Marin présente « Nos vies écorchées », Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Claire Marin présente « Nos vies écorchées » Vendredi 11 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Qu’est-ce qui nous touche ? Qu’est-ce qui nous émeut, nous bouleverse ?

Dans Nos vies écorchées, Claire Marin interroge la place du toucher. Elle explore aussi les contacts physiques et les relations incarnées. Nourri de références philosophiques, littéraires et artistiques, le livre questionne notre rapport à la peau. Il nous invite ainsi à repenser notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes.

Claire Marin est professeure de philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles. Elle est notamment l’autrice de Rupture(s), et Être à sa place.

Venez découvrir « Nos vies écorchées » publié aux Éditions Flammarion.

Photographie © Pascal Ito

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-claire-marin-presente-nos-vies-ecorchees-1998636840592 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782080256645-nos-vies-ecorchees-claire-marin/ »}]

Qu’est-ce qui nous touche ? Qu’est-ce qui nous émeut, nous bouleverse ? Dans Nos vies écorchées, Claire Marin interroge la place du toucher. Elle explore aussi les contacts physiques et le … Rencontre-Dédicace