Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

CLAJ Goûter des associations

23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 16:00:00

fin : 2026-09-25 18:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Au programme, échange et débats autour de la mobilisation, le renouvellement et l’implication des bénévoles. .

23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77

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English :

L’événement CLAJ Goûter des associations Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée