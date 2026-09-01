AGENDA · Carhaix-Plouguer
CLAJ Goûter des associations Carhaix-Plouguer
vendredi 25 septembre 2026 · Carhaix-Plouguer
Informations pratiques
Carhaix-Plouguer
CLAJ Goûter des associations
23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 16:00:00
fin : 2026-09-25 18:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Au programme, échange et débats autour de la mobilisation, le renouvellement et l’implication des bénévoles. .
23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77
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English :
L’événement CLAJ Goûter des associations Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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