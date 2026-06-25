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Forum des associations Carhaix-Plouguer

Forum des associations Carhaix-Plouguer samedi 5 septembre 2026.

Adresse
Espace culturel Glenmor
Ville
29270 Carhaix-Plouguer
Département
Finistère
Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Carhaix-Plouguer

Forum des associations

Espace culturel Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Rendez-vous désormais incontournable, le Forum des associations vous permettra de choisir vos activités sportives et/ou culturelles de septembre à juin. N’oubliez pas de vous procurer le Guide des loisirs dans le Poher édité également à cette période.   .

Espace culturel Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 14 40 

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English :

L’événement Forum des associations Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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