Forum des associations Carhaix-Plouguer
Forum des associations Carhaix-Plouguer samedi 5 septembre 2026.
Carhaix-Plouguer
Forum des associations
Espace culturel Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Rendez-vous désormais incontournable, le Forum des associations vous permettra de choisir vos activités sportives et/ou culturelles de septembre à juin. N’oubliez pas de vous procurer le Guide des loisirs dans le Poher édité également à cette période. .
Espace culturel Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 14 40
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English :
L’événement Forum des associations Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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