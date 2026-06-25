Carhaix-Plouguer

Forum des associations

Espace culturel Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Rendez-vous désormais incontournable, le Forum des associations vous permettra de choisir vos activités sportives et/ou culturelles de septembre à juin. N’oubliez pas de vous procurer le Guide des loisirs dans le Poher édité également à cette période. .

Espace culturel Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 14 40

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English :

L’événement Forum des associations Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée