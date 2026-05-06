Clan cabane par la Cie La Contrebande Entraygues-sur-Truyère
Clan cabane par la Cie La Contrebande Entraygues-sur-Truyère dimanche 5 juillet 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Clan cabane par la Cie La Contrebande
Au pied du château Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Dans le cadre du festival La Grande Confluence
Création collective Trampoline et bastaings
Cinq acrobates-constructeurs se retrouvent pour redonner vie à leurs jeux d’enfance. Avec deux trampolines, quelques sangles et des bastaings en bois, ils bâtissent, transforment et détournent des cabanes éphémères qui deviennent terrains d’aventure et d’exploits acrobatiques. Entre défis et imagination débordante, leurs constructions se font et se défont au rythme des rebonds, composant un univers modulable, ludique et spectaculaire. Habités d’un esprit espiègle et d’une grande virtuosité, ils invitent petits et grands à partager un moment de jeu collectif et de poésie en mouvement.
Cie La Contrebande
Clan Cabane est un projet collectif porté par la Contrebande. Après deux projets autour de la bascule en 2015 et 2018, l’un pour la salle l’autre pour la rue, La Contrebande réunit une nouvelle équipe pour un projet d’un tout autre genre. Cinq comparses se rassemblent autour d’une nouvelle discipline, le trampoline, et explorent un nouvel horizon acrobatique. Cette nouvelle création se tourne de nouveau vers l’espace public, pour sortir au grand air et retrouver un terrain de jeu plus vaste. En prenant d’assaut de mille et une manières cet émissaire de la nature, les acrobates dessinent avec fluidité plus qu’un spectacle: une métaphore. Celle de l’humanité, fétu de paille dans le flux des éléments.
Auteurs et interprètes Antoine Cousty, Emilien Janneteau, Johan Caussin, Raphael Milland et Pablo Manuel.
Collaboration à la mise en scène Jean-Benoît Mollet
Créateur son Pablo Manuel
Production diffusion Jordan Enard
Logistique de tournée Bambou Monnet
Administration Stéphanie Buirette .
Au pied du château Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 24 35 21 32 contact@lessieudubatut.org
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English :
As part of the La Grande Confluence festival
L’événement Clan cabane par la Cie La Contrebande Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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