Clap de fin des summer dj’ party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Clap de fin des summer dj’ party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime vendredi 28 août 2026.
Sainte-Maxime
Clap de fin des summer dj’ party
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-28 01:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Pour finir en beauté, retrouvons-nous une dernière fois au Théâtre de la Mer.
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : The summer DJ parties are coming to an end.
To end on a high note, let’s meet one last time at the Théâtre de la Mer. A festive atmosphere and a DJ will keep everyone dancing all night long.
L’événement Clap de fin des summer dj’ party Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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