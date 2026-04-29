Clap de fin des summer dj’ party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Clap de fin des summer dj’ party

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:30:00

fin : 2026-08-28 01:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Pour finir en beauté, retrouvons-nous une dernière fois au Théâtre de la Mer.

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : The summer DJ parties are coming to an end.

To end on a high note, let’s meet one last time at the Théâtre de la Mer. A festive atmosphere and a DJ will keep everyone dancing all night long.

L’événement Clap de fin des summer dj’ party Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime