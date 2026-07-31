Informations pratiques

Montpellier

CLAP’ARTS FESTIVAL

Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le 19 septembre, la Place Max Rouquette se transformera en un immense terrain de jeu artistique

Le 19 septembre, la Place Max Rouquette se transformera en un immense terrain de jeu artistique

► plus de 50 artistes exposés

► du live painting suivi d’une vente aux enchères

► des performances et du théâtre

► des concerts

► une buvette et un espace restauration

Une journée où l’art ne se regarde pas seulement… il se vit.

Bienvenue au Clap’Arts Festival 2.0. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On September 19, Place Max Rouquette will be transformed into a huge artistic playground

L’événement CLAP’ARTS FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER