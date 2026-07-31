CLAP’ARTS FESTIVAL Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CLAP’ARTS FESTIVAL
Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le 19 septembre, la Place Max Rouquette se transformera en un immense terrain de jeu artistique
Le 19 septembre, la Place Max Rouquette se transformera en un immense terrain de jeu artistique
► plus de 50 artistes exposés
► du live painting suivi d’une vente aux enchères
► des performances et du théâtre
► des concerts
► une buvette et un espace restauration
Une journée où l’art ne se regarde pas seulement… il se vit.
Bienvenue au Clap’Arts Festival 2.0. .
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
On September 19, Place Max Rouquette will be transformed into a huge artistic playground
L’événement CLAP’ARTS FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER
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