UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

CLAP’ARTS FESTIVAL Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

CLAP’ARTS FESTIVAL

Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le 19 septembre, la Place Max Rouquette se transformera en un immense terrain de jeu artistique
Le 19 septembre, la Place Max Rouquette se transformera en un immense terrain de jeu artistique

► plus de 50 artistes exposés
► du live painting suivi d’une vente aux enchères
► des performances et du théâtre
► des concerts
► une buvette et un espace restauration

Une journée où l’art ne se regarde pas seulement… il se vit.
Bienvenue au Clap’Arts Festival 2.0.   .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

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English :

On September 19, Place Max Rouquette will be transformed into a huge artistic playground

L’événement CLAP’ARTS FESTIVAL Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER

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