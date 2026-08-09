Informations pratiques

Cessenon-sur-Orb

CLAPOTI

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Clapoti Danse, musique et sensorialité

Par la Cie Contraste

Clapoti Danse, musique et sensorialité

Par la Cie Contraste

Une bulle poétique et sensorielle dans un univers aquatique.

Tout en douceur, les spectateurs vont plonger et découvrir un monde aquatique à travers les aventures de deux créatures sous-marines.

Comme une traversée de bulles en bulles, le mouvement, les sons et les sens font vivre des mondes sensibles.

Le spectacle se joue dans et autour d’un kiosque, le public est installé au sol sur des coussins. Les danseuses vont à la rencontre du public pour créer un dialogue imprévisible et magique, sans mots.

A partir de 4 mois (Durée 25 mn) .

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 contact.passerailes@gmail.com

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English : CLAPOTI

%AB Clapoti %BB Dance, Music, and Sensory Experience%E9

By Cie Contraste

L’événement CLAPOTI Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN