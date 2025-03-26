CLARA LUCIANI – BREST ARENA Brest

CLARA LUCIANI Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

ROMANCE MUSIQUE ET SAINTE-VICTOIRE PRÉSENTENT : : CLARA LUCIANIAprès les succès de ses albums Sainte-Victoire et Cœur, Clara Luciani est de retour avec Mon sang, un troisième album qui confirme et renouvelle ses talents de musicienne, autrice et compositrice. Sa tournée exceptionnelle vient de démarrer avec deux concerts complets à l’Olympia (Paris) et se poursuit dans toute la France dès janvier 2025.Réservation pour les personnes en situation de handicap : www.diogene.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BREST ARENA BOULEVARD DE PLYMOUTH 29200 Brest 29