CLASSE MOYENNE Sète
vendredi 2 octobre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
CLASSE MOYENNE
27 avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03
Un spectacle drôle, rythmé et terriblement actuel dans lequel beaucoup se reconnaîtront !
MICKAËL BIÈCHE DANS CLASSE MOYENNE
Classes moyennes, bienvenue dans votre moment de gloire !
Avec Mickaël Bièche, quadra à crédits, on rit ensemble de notre moyennitude avec panache, entre stand-up ciselé et personnages hauts en couleur.
Un spectacle à l’humour mordant et décomplexé dans lequel le crédit immobilier, la Dacia, la randonnée, le ski loin des télécabines et les réductions d’impôts deviennent des sujets épiques !
Primé en 2023 au Festival national des humoristes de Tournon-sur-Rhône et en 2025 au festival Les Andain’ries, Classe moyenne dresse le portrait hilarant d’une France qui rêve de grandeur… mais avec ses moyens.
Un spectacle drôle, rythmé et terriblement actuel dans lequel beaucoup se reconnaîtront !
Durée 1h15
Tout public
De et avec Mickaël Bièche
Avec la collaboration de Gérémy Crédeville et Martin Racine
INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT VOTRE VENUE
Ouverture de l’établissement avant le spectacle pour profiter du bar et de notre petite restauration.
La réservation de nos planches de charcuterie et de fromage est vivement conseillée. Le tarif est plus avantageux en ligne.
Salle climatisée et accessible aux personnes à mobilité réduite.
Placement libre, dans l’ordre d’arrivée. Afin de garantir le bon déroulement du spectacle, les retardataires ne pourront pas être acceptés après le début de la représentation. .
27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
A funny, fast-paced, and incredibly timely show that many will find relatable!
L’événement CLASSE MOYENNE Sète a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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