La saison 2026/2027 du Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau Sète mardi 1 septembre 2026.

Sète

La saison 2026/2027 du Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-09-01

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Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@theatredesete.com

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L’événement La saison 2026/2027 du Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau Sète a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 ADT34