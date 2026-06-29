La saison 2026/2027 du Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau Sète
La saison 2026/2027 du Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau Sète mardi 1 septembre 2026.
Sète
La saison 2026/2027 du Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2027-06-30
Date(s) :
2026-09-01
.
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@theatredesete.com
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L’événement La saison 2026/2027 du Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau Sète a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 ADT34
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