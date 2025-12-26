CONCERT WAMPAS & DIDIER SUPER

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 27.5 – 27.5 – 27.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Les WampasDepuis plus de 40 ans, Les Wampas incarnent un rock alternatif énergique et sans concession. Entre punk, rock et accents psychobilly, le groupe s’est imposé par une identité forte, portée par des riffs nerveux, une énergie scénique intacte et un ton à la fois engagé, ironique et accessible.Leur longévité repose sur une formule simple intensité, plaisir du live et liberté totale.Didier Super & DiscountDidier Super revient en formation rock avec Discount 1 Discount. Accompagné de musiciens et de trois chanteuses, il propose un concert mêlant rock volontairement frontal, provocation assumée et humour corrosif.Fidèle à son style, Didier Super détourne les codes, bouscule les idées reçues et livre un spectacle volontairement irrévérencieux, ancré dans la satire sociale. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONCERT WAMPAS & DIDIER SUPER Sète a été mis à jour le 2025-12-23 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE