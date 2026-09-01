SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO Ó JAM AVEC SARAH & PIERRE Sète
vendredi 11 septembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO Ó JAM AVEC SARAH & PIERRE
45, Place Édouard Herriot Sète Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Composé de Sarah Castello et Pierre Jamme, Ó JAM est un duo de chanteurs passionnés, réunis par l’envie de transmettre des émotions à travers un répertoire riche et varié.
Composé de Sarah Castello et Pierre Jamme, Ó JAM est un duo de chanteurs passionnés, réunis par l’envie de transmettre des émotions à travers un répertoire riche et varié.
Avec plus de 10 ans d’expérience au sein des plus grands orchestres du Sud (Paul Selmer, Trait d’Union, Périer, Cocktail de Nuit), Pierre apporte toute son expérience de la scène et sa capacité à faire vibrer le public. Sarah, également issue des orchestres Trait d’Union Périer et NoName, a marqué les esprits lors de sa participation à The Voice 2026.
Des grands classiques de la chanson française et internationale aux incontournables d’aujourd’hui, Ó JAM vous promet un concert vivant, élégant et convivial, où se mêlent émotion, énergie et bonne humeur. Un rendez-vous musical à ne pas manquer
MENU UNIQUE (ENTRÉE+PLAT+DESSERT) Hors Boissons
Accès +18 ans non interdit de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité
LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ETRE DANGEREUX PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION…
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 APPEL NON-SURTAXÉ) . .
45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com
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English : SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO Ó JAM AVEC SARAH & PIERRE
Composed of Sarah Castello and Pierre Jamme, %D3 JAM is a duo of passionate singers brought together by their desire to convey emotions through a rich and varied repertoire.
L’événement SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO Ó JAM AVEC SARAH & PIERRE Sète a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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