SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO Ó JAM AVEC SARAH & PIERRE Sète

Informations pratiques

Sète

SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO Ó JAM AVEC SARAH & PIERRE

45, Place Édouard Herriot Sète Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Composé de Sarah Castello et Pierre Jamme, Ó JAM est un duo de chanteurs passionnés, réunis par l’envie de transmettre des émotions à travers un répertoire riche et varié.

Composé de Sarah Castello et Pierre Jamme, Ó JAM est un duo de chanteurs passionnés, réunis par l’envie de transmettre des émotions à travers un répertoire riche et varié.

Avec plus de 10 ans d’expérience au sein des plus grands orchestres du Sud (Paul Selmer, Trait d’Union, Périer, Cocktail de Nuit), Pierre apporte toute son expérience de la scène et sa capacité à faire vibrer le public. Sarah, également issue des orchestres Trait d’Union Périer et NoName, a marqué les esprits lors de sa participation à The Voice 2026.

Des grands classiques de la chanson française et internationale aux incontournables d’aujourd’hui, Ó JAM vous promet un concert vivant, élégant et convivial, où se mêlent émotion, énergie et bonne humeur. Un rendez-vous musical à ne pas manquer

MENU UNIQUE (ENTRÉE+PLAT+DESSERT) Hors Boissons

Accès +18 ans non interdit de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité

LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ETRE DANGEREUX PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION…

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 APPEL NON-SURTAXÉ) . .

45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO Ó JAM AVEC SARAH & PIERRE

Composed of Sarah Castello and Pierre Jamme, %D3 JAM is a duo of passionate singers brought together by their desire to convey emotions through a rich and varied repertoire.

L’événement SOIREE RESTO LIVE AVEC LE DUO Ó JAM AVEC SARAH & PIERRE Sète a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau