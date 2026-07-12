Informations pratiques

Sète

CONCERT SÈTE ALL STARS

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 156 – 156 – 156 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Sète All Stars — l’événement unique qui rassemble les artistes originaires de Sète sur la plus belle scène de la ville. Une initiative portée par Ihab Radwan pour révéler et célébrer la richesse de la scène musicale locale — tous âges, tous styles, toutes origines — dans un esprit d’interculturalité et de dialogue entre les musiques. Une soirée qui fait vibrer Sète par ses propres voix.

La scène musicale sétoise enfin à l’honneur

Si Sète est le point de convergence de multiples festivals durant tout l’été, les artistes qui s’y produisent ne sont que trop rarement sétois. Sète All Stars est né de ce constat. Porté par Ihab Radwan, le projet rassemble chaque année une dizaine d’artistes sétois de tous âges, de tous styles et de toutes origines autour de leur passion commune pour la musique.

Le mot d’ordre l’interculturalité

Chaque artiste voit ses créations réinventées par les autres, dans une logique de dialogue entre les cultures. Comme un ressac — ce retour des vagues sur elles-mêmes — les musiques se heurtent, s’influencent, se transforment et font émerger quelque chose de nouveau, d’inédit, d’authentiquement sétois.

Le Théâtre de la Mer — un cadre à la hauteur

La soirée se déroule dans le Théâtre de la Mer, monument emblématique de la ville. Sète représentée dans son patrimoine, mais surtout dans ses artistes. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : CONCERT SÈTE ALL STARS

Sète All Stars? The one-of-a-kind event that brings together artists from Sète on the city’s most beautiful stage. An initiative led by Ihab Radwan to showcase and celebrate the richness of the local music scene— all ages, all styles, and all backgrounds—in a spirit of intercultural exchange and dialogue between musical traditions. An evening that makes Sète come alive with its own voices.

L’événement CONCERT SÈTE ALL STARS Sète a été mis à jour le 2026-07-12 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE