Sète

FESTIVAL ROCK #2 LÀ ! SÉTOIS !

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Vibrez au rythme du rock sétois dans un cadre exceptionnel face à la Méditerranée ! Le Festival Là ! Sétois , organisé par l’association Les Rabageois, vous invite à une soirée 100 % locale, entre énergie musicale, passion vinyle et ambiance estivale.

Vibrez au rythme du rock sétois dans un cadre exceptionnel face à la Méditerranée ! Le Festival Là ! Sétois , organisé par l’association Les Rabageois, vous invite à une soirée 100 % locale, entre énergie musicale, passion vinyle et ambiance estivale.Au programme Concerts de groupes sétois Electric Comédie, Nico Grosso TrioAnimations sur la terrasse avec The Cracked Heads & GuestsExpositions, concerts, bourse aux vinylesprésenté par Guy LamourRestauration sur place .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

Vibrate to the rhythm of Sétois rock in an exceptional setting overlooking the Mediterranean! The Là! Sétois festival, organized by the Les Rabageois association, invites you to a 100% local evening of musical energy, vinyl passion and summer ambience.

L’événement FESTIVAL ROCK #2 LÀ ! SÉTOIS ! Sète a été mis à jour le 2026-04-23 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE