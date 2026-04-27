FESTIVAL ROCK #2 LÀ ! SÉTOIS ! Sète
FESTIVAL ROCK #2 LÀ ! SÉTOIS ! Sète vendredi 11 septembre 2026.
Sète
FESTIVAL ROCK #2 LÀ ! SÉTOIS !
Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Vibrez au rythme du rock sétois dans un cadre exceptionnel face à la Méditerranée ! Le Festival Là ! Sétois , organisé par l’association Les Rabageois, vous invite à une soirée 100 % locale, entre énergie musicale, passion vinyle et ambiance estivale.
Vibrez au rythme du rock sétois dans un cadre exceptionnel face à la Méditerranée ! Le Festival Là ! Sétois , organisé par l’association Les Rabageois, vous invite à une soirée 100 % locale, entre énergie musicale, passion vinyle et ambiance estivale.Au programme Concerts de groupes sétois Electric Comédie, Nico Grosso TrioAnimations sur la terrasse avec The Cracked Heads & GuestsExpositions, concerts, bourse aux vinylesprésenté par Guy LamourRestauration sur place .
Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
Vibrate to the rhythm of Sétois rock in an exceptional setting overlooking the Mediterranean! The Là! Sétois festival, organized by the Les Rabageois association, invites you to a 100% local evening of musical energy, vinyl passion and summer ambience.
L’événement FESTIVAL ROCK #2 LÀ ! SÉTOIS ! Sète a été mis à jour le 2026-04-23 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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