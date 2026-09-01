Informations pratiques

Sète

MA VIE EN BLEU !

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Avec Ma vie en bleu , Brice Larrieu nous embarque dans un one-policeman-show drôle et décalé, écrit par Patrick Latorre. Une plongée pleine d’autodérision dans le quotidien d’un policier pas tout à fait comme les autres !

Qui n’a jamais rêvé de conduire à toute vitesse, d’arrêter des voyous ou de sauter par-dessus une voiture, arme à la main ?

Jean en rêve depuis qu’il est entré dans la police. Seulement voilà conduire vite en Kangoo, ce n’est pas simple… et pour arrêter les voyous, il n’a pas vraiment le physique !

Depuis que Jean est entré dans la police, il rêve désormais d’en sortir…

Avec Ma vie en bleu , Brice Larrieu nous embarque dans un one-policeman-show drôle et décalé, écrit par Patrick Latorre. Une plongée pleine d’autodérision dans le quotidien d’un policier pas tout à fait comme les autres ! .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 contact@cafetheatresete.com

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English :

With %AB Ma vie en bleu %BB, Brice Larrieu takes us on a funny and offbeat one-man police show, written by Patrick Latorre. A self-deprecating look into the daily life of a police officer who’s not quite like the others!

L’événement MA VIE EN BLEU ! Sète a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau