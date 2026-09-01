Informations pratiques

Sète

TOUT VA BIEN

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12

QUENTIN VANA DANS TOUT VA BIEN…

Tout va bien… est un spectacle de mime et d’humour visuel moderne comme on en voit peu !

À l’image de Mr Bean ou de Jim Carrey, Quentin Vana excelle dans le comique visuel. Mime, acrobatie, bruitages et clown se mêlent dans un spectacle complètement déjanté, porté par une incroyable maîtrise du corps, une énergie débordante et une expressivité hors du commun.

Avec sa tronche élastique et son corps désarticulé, Quentin transforme les situations les plus banales du quotidien en aventures totalement invraisemblables. Sans presque prononcer un mot, il embarque petits et grands dans un univers drôle, rythmé et délicieusement cartoonesque !

Un spectacle original, universel et accessible à toute la famille.

Un conseil préparez vos yeux… et vos zygomatiques !

Durée 1h15

Tout public à partir de 6 ans

Écrit et interprété par Quentin Vana

Mise en scène Olivier Taquin

INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT VOTRE VENUE

– Ouverture de l’établissement avant le spectacle pour profiter du bar et de notre petite restauration.

– La réservation de nos planches de charcuterie et de fromages est vivement conseillée, le tarif est plus avantageux en ligne.

– Salle climatisée et accessible aux personnes à mobilité réduite.

– Placement libre, dans l’ordre d’arrivée. Afin de garantir le bon déroulement du spectacle, les retardataires ne pourront pas être acceptés après le début de la représentation. .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 contact@cafetheatresete.com

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L’événement TOUT VA BIEN Sète a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau