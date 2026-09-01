EXPO VENTE ART Sète

Informations pratiques

Sète

EXPO VENTE ART

17 quai Général Durand Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

L’association Aqua-Nocca propose une expo vente artistique les 18, 19 et 20 septembre 2026 à bord du Chalutier Louis Nocca, quai Général Durand à Sète. Trois artistes aux univers complémentaires — Marie Wiart dit MarieBou, Armelle Joly Le Dain et Chantal Berret — exposent peintures, sculptures et créations inspirées de la Méditerranée et de l’étang de Thau. Entrée libre.

Trois artistes, trois regards sur la Méditerranée

Marie Wiart dit MarieBou — peintre aux couleurs solaires et méditerranéennes, ses toiles célèbrent les lumières chaudes du Sud, les couchers de soleil sur la mer et les ambiances du littoral languedocien.

Armelle Joly Le Dain — artiste aux univers intimes et poétiques, elle propose des œuvres mêlant aquarelles, textiles et créations inspirées de la lagune de Thau — hippocampes, reflets de l’étang, marines douces et apaisantes.

Chantal Berret — sculptrice et plasticienne aux créations colorées et joyeuses, ses poissons et sculptures en bois peint aux motifs pointillistes apportent une touche festive et vivante à l’exposition.

Un cadre unique — le Chalutier Louis Nocca

L’exposition se tient à bord du Chalutier Louis Nocca — véritable bateau de pêche amarré quai Général Durand, devenu lieu culturel associatif insolite et chaleureux, intimement lié à l’histoire maritime de Sète. .

17 quai Général Durand Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 69 37 50 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aqua-Nocca association is hosting an art exhibition and sale on September 18, 19, and 20, 2026, aboard the trawler Louis Nocca at Quai Général Durand in Sète. Three artists with complementary styles— Marie Wiart (known as MarieBou), Armelle Joly Le Dain, and Chantal Berret will exhibit paintings, sculptures, and creations inspired by the Mediterranean and the Étang de Thau. Free admission.

L’événement EXPO VENTE ART Sète a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau