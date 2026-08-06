Cléguérec dans la guerre, Centre Culturel Perenn, Cléguérec

Informations pratiques

Cléguérec dans la guerre Dimanche 20 septembre, 17h00 Centre Culturel Perenn Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de la parution du livre Cléguérec dans la guerre, Amalia Modica, de la compagnie De sa couleur préférée, proposera une lecture plongeant le public dans le quotidien des habitants de Cléguérec durant la Seconde Guerre mondiale. À l’issue de la lecture, ce moment sera l’occasion de découvrir et d’acquérir l’ouvrage Cléguérec dans la guerre réalisé par la commission extra-municipale Histoire et Patrimoine.

Centre Culturel Perenn Rue du couvent, Cléguérec Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne

Lecture du livre » Cléguérec dans la guerre » par Amalia Modica de la compagnie De sa couleur préférée. Lecture Seconde Guerre mondiale

Commission extra-municipale Histoire et Patrimoine