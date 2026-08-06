Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne, Chapelle et Fontaine de la Trinité, Cléguérec
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle et Fontaine de la Trinité · Cléguérec
Informations pratiques
Les eaux guérisseuses et miraculeuses de Bretagne Dimanche 20 septembre, 14h30 Chapelle et Fontaine de la Trinité Morbihan
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Jeter des pièces dans une fontaine, recueillir de l’eau d’une source sacrée, y allumer un cierge : tels sont les gestes pratiqués aujourd’hui pour exprimer un voeu. Avec Les eaux miraculeuses et guérisseuses de Bretagne, Christophe Auray nous invite à parcourir la Bretagne pour découvrir différents lieux sacrés, parfois secrets, où se mêlent défense du patrimoine, préservation de l’environnement et démarche spirituelle.
Chapelle et Fontaine de la Trinité La Trinité 56480 Cléguérec Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne https://chapelle-latrinite-cleguerec.webnode.fr/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091159;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00009852 La chapelle de la Trinité, édifiée à partir du 16e siècle, est un monument historique niché dans un écrin de verdure, à deux kilomètre du bourg. En entrant, le jubé attire immédiatement l’attention. Il est l’un des rares subsistants dans le Morbihan.
En contrebas de l’édifice, la fontaine aux trois bassins est également incontournable.
Conférence de Christophe Auray, docteur en histoire des sciences et des techniques. Conférence JEP 2026
M. Lamouric
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