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Clément Bertrand – Les Semeurs Salle Paul-Fort Nantes

mardi 8 décembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Clément Bertrand – Les Semeurs Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 13€ à 18€

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-08 20:30 – 22:00
Gratuit : non de 13€ à 18€ Tout public 

Chanteur, conteur, auteur, compositeur, comédien et musicien, Clément Bertrand s’accompagne d’une violoncelliste pour ce conte musical. Le vieux monde avance vers la nuit, en entrainant son peuple à maintenir en marche la cadence d’une société mourante. Ici plus de musique, plus de poésie, plus de contemplation, plus de rires, mais de la rigueur froide et solitaire. Un vieillard fait la rencontre d’une fillette singulière. Pas à pas, elle va dessiner sous les cieux mornes du vieil homme les soleils que le vieux monde avait étouffés depuis longtemps ; et provoquer des vocations. L’imaginaire assombrit le réel pour un récit clair-obscur, où l’art sous toutes ses formes est source de construction personnelle, d’épanouissement sociétal, autant que nécessité de joie.

Salle Paul-Fort Nantes 44000

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