Clément Bertrand – Les Semeurs Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-08 20:30 – 22:00

Gratuit : non de 13€ à 18€ Tout public

Chanteur, conteur, auteur, compositeur, comédien et musicien, Clément Bertrand s’accompagne d’une violoncelliste pour ce conte musical. Le vieux monde avance vers la nuit, en entrainant son peuple à maintenir en marche la cadence d’une société mourante. Ici plus de musique, plus de poésie, plus de contemplation, plus de rires, mais de la rigueur froide et solitaire. Un vieillard fait la rencontre d’une fillette singulière. Pas à pas, elle va dessiner sous les cieux mornes du vieil homme les soleils que le vieux monde avait étouffés depuis longtemps ; et provoquer des vocations. L’imaginaire assombrit le réel pour un récit clair-obscur, où l’art sous toutes ses formes est source de construction personnelle, d’épanouissement sociétal, autant que nécessité de joie.

Salle Paul-Fort Nantes 44000



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