Clément Janinet – Garden of Silences, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Clément Janinet – Garden of Silences Mercredi 14 avril 2027, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

De 8€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-14T20:00:00+02:00 – 2027-04-14T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-14T20:00:00+02:00 – 2027-04-14T21:30:00+02:00

Trompettiste à la sonorité reconnaissable entre mille, Arve Henriksen incarne à lui seul une certaine esthétique scandinave, avec son lyrisme épuré et ses réminiscences folk. Venue du monde classique et contemporain, la française Ambre Villermoz fait résonner un accordéon ouvert aux quatre vents, tandis que la contrebasse de l’allemand Robert Lucaciu apporte à l’ensemble son ancrage dans le jazz. Une Europe poétique et incarnée, qui donne à entendre une conversation libre, sans frontière, aux timbres rares et précieux.

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/clement-janinet-garden-of-silences/ »}]

L’archet de Clément Janinet fait feu de tout bois : musique de chambre, improvisation, rythmes africains, et on en passe ! Pour cette nouvelle création, le violoniste a réuni un quartet hors normes.

DR