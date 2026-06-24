Cléopâtre, La Reine Louve Roubaix

Roubaix

Cléopâtre, La Reine Louve

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 20:00:00

fin : 2027-05-11 21:30:00

Date(s) :

2027-05-11

Propulsée au pouvoir à 19 ans face à la menace de Rome, Cléopâtre déploie toute son intelligence et sa vision politique pour sauver son peuple. Au-delà des luttes de pouvoir, l’épopée explore les doutes et les sacrifices d’une héroïne tragique, incarnée avec une intensité remarquable par la comédienne Charline Freri.

Pour donner vie à ce mythe, Éric Bouvron propose une mise en scène épurée et viscérale, qualifiée de théâtre à l’africaine . Portée par onze artistes, la pièce entremêle jeu physique, musique et chants en direct, laissant l’imaginaire du spectateur reconstituer la splendeur de l’Égypte antique.

Un spectacle solaire, brut et précis comme un ballet, qui redonne toute sa dimension humaine à une figure fascinante de résilience !

Propulsée au pouvoir à 19 ans face à la menace de Rome, Cléopâtre déploie toute son intelligence et sa vision politique pour sauver son peuple. Au-delà des luttes de pouvoir, l’épopée explore les doutes et les sacrifices d’une héroïne tragique, incarnée avec une intensité remarquable par la comédienne Charline Freri.

Pour donner vie à ce mythe, Éric Bouvron propose une mise en scène épurée et viscérale, qualifiée de théâtre à l’africaine . Portée par onze artistes, la pièce entremêle jeu physique, musique et chants en direct, laissant l’imaginaire du spectateur reconstituer la splendeur de l’Égypte antique.

Un spectacle solaire, brut et précis comme un ballet, qui redonne toute sa dimension humaine à une figure fascinante de résilience ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Propelled to power at age 19 in the face of the threat from Rome, Cleopatra draws on all her intelligence and political vision to save her people. Beyond the power struggles, the epic explores the doubts and sacrifices of a tragic heroine, portrayed with remarkable intensity by actress Charline Freri.

To bring this myth to life, Éric Bouvron offers a stripped-down and visceral staging, described as “African-style theater.” Performed by eleven artists, the play interweaves physical theater, music, and live singing, allowing the audience’s imagination to recreate the splendor of ancient Egypt.

A radiant, raw, and precise performance—much like a ballet—that restores the full human dimension to a fascinating figure of resilience!

L’événement Cléopâtre, La Reine Louve Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme