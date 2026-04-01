Clermont Carrefour de la Chanson Maison de la Culture Salle Boris-Vian Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Clermont Carrefour de la Chanson

Maison de la Culture Salle Boris-Vian 2 rue Abbé de l’Epée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Clermont Carrefour de la Chanson revient pour sa 32e édition. C’est un tremplin musical qui valorise les artistes et compositeurs de la chanson française. Le public vote pour récompenser son artiste préféré parmi les six artistes sélectionnés.

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Maison de la Culture Salle Boris-Vian 2 rue Abbé de l’Epée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 31 57 00 s.pallot@corumsaintjean.fr

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English :

The Clermont Carrefour de la Chanson returns for its 32nd edition. It’s a musical springboard that promotes artists and composers of French chanson. Audiences vote for their favorite of six selected artists.

L’événement Clermont Carrefour de la Chanson Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-10 par Clermont Auvergne Volcans