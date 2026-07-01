Clichés, Marseille et la Photographie : 200 ans d’histoire commune, Marseille, Marseille

Informations pratiques

Clichés, Marseille et la Photographie : 200 ans d’histoire commune 30 mai et 30 septembre 2027 Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-30T00:00:00+02:00 – 2027-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2027-09-30T00:00:00+02:00 – 2027-09-30T23:59:00+02:00

« CLICHÉS – Marseille et la Photographie : 200 ans d’histoire commune », se déroulera du 30 mai au 30 septembre 2027, au travers d’un parcours d’expositions photographiques dans l’espace public retraçant deux siècles d’histoire marseillaise depuis l’invention de la photographie en 1826, et d’une programmation culturelle dans toute la cité phocéenne.

Ce projet, labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture, ambitionne de faire émerger un récit profondément humain de la ville, en mettant en lumière celles et ceux qui l’ont façonnée au fil du temps. Ce récit photographique trouve notamment sa source dans les fonds iconographiques institutionnels et les collections publiques / privées.

Dès 2026, une grande collecte de photographies familiales anciennes est organisée auprès des marseillaises et des marseillais. Cette collecte sera valorisée pendant la manifestation au Centre de la Vieille Charité, au Musée d’Histoire et aux Archives Municipales.

À l’été 2027, la photographie sera à l’honneur dans tout Marseille avec l’installation de plusieurs studios photo, des photographes de rue sur la Canebière, des balades photo-historiques et une collection de cartes postales photographiques en hommage à Dominique Piazza, son inventeur et marseillais.

Marseille Rue de la Loge, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

« CLICHÉS – Marseille et la Photographie : 200 ans d’histoire commune », se déroulera du 30 mai au 30 septembre 2027, au travers d’un parcours d’expositions photographiques dans l’espace public deux …

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