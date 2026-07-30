[Clockwork day #3] Los Tres Puntos + Two Tone Club LaPéniche Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

[Clockwork day #3] Los Tres Puntos + Two Tone Club

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Los Tres Puntos

< Ska punk Paris >

Survivant du ska punk 90’s, marqué au fer rouge par le rock alternatif 80’s, LOS TRES PUNTOS c’est L’entrain du ska et la rage du punk rock pour un cocktail explosif. Rythmique effrénée et implacable relevée par une section cuivre virtuose, où les textes chantés en français et espagnol croquent le quotidien de notre époque sombre et torturée.

Le nouvel EP El Sistema ne déroge pas à ce son si typique rendant reconnaissable parmi 1000 la signature des Puntos. Enregistré au Studio garage (Paris 20e) par Tristan Mazire, c’est un retour dans ce studio tant affectionné par le groupe (Album SIOH et 10 ans ferme ). Efficace et néanmoins pointu, El sistema est à l’image de là où en est le groupe … Préférant la qualité à la quantité … Pas de remplissage, juste de l’essentiel et du sens !

LOS TRES PUNTOS, reconnu pour ses concerts endiablés depuis 1995, tient haut la barre d’une certaine façon d’appréhender le musical et l’extra-musical. Fidèle à leurs valeurs humanistes, le parcours de Los Tres Puntos est des plus limpides et irréprochables.

Fervent défenseur de l’autoproduction et du DIY, LOS TRES PUNTOS c’est 28 ans d’activisme, plus de 900 concerts dans toute l’Europe et au Mexique, 6 opus autoproduits, des dizaines de milliers d’albums vendus …

Two Tone Club

< Ska Montbéliard >

Le TWO TONE CLUB revient avec Don’t Look Back , son 4eme album… 10 ans après le remarqué Now is the time . Et une fois encore, les 9 Rude Boys ont su s’entourer Apres Victor Rice et Brian Dixon, ils ont souhaité collaborer avec le producteur Tony Platt (Bob Marley, AC/DC, Asaf Avidan, et tant d’autres). Enregistré à Daft Studio (Liège), mixé à Le Studio (Londres), et masterisé à Air Studios (Londres), le résultat est simplement hallucinant, de par la richesse musicale et l’originalité des 14 compositions.

Emmenés par Linton, chanteur charismatique au timbre de voix unique, le combo balance des rythmiques incendiaires et des lignes de cuivres étincelantes. Le style est riche et varié, oscillant entre swing 60s (ska, rocksteady, early reggae) et gros sons british, typiques de la vague 2Tone des 80s. .

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : [Clockwork day #3] Los Tres Puntos + Two Tone Club

L’événement [Clockwork day #3] Los Tres Puntos + Two Tone Club Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I