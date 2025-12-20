Tulle

Cloître Exposition Perspective(s) Vue(s) d’ci

Place Mgr Berteaud Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-09

Exposition portée par la Compagnie Le Pied Levé et l’association Merveilleux Prétexte. Une exposition sonore, avec des photographies et un court métrage retraçant l’histoire de ce projet artistique au cœur de Tulle. .

Place Mgr Berteaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 77 03 32

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English : Cloître Exposition Perspective(s) Vue(s) d’ci

L’événement Cloître Exposition Perspective(s) Vue(s) d’ci Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze