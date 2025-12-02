Closed Road

Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

6 km de route privatisée, sinueuse, rapide et technique, sur l’un des tracés les plus emblématiques d’Alsace.

6 km de route privatisée, sinueuse, rapide et technique, sur l’un des tracés les plus emblématiques d’Alsace.

Une montée historique, plus ancienne manche du championnat de France de la montagne depuis 1956.

Un décor exceptionnel où les voitures les plus exclusives résonnent entre les cimes des arbres.

Aucune notion de chronomètre, juste le plaisir pur de piloter votre voiture de sport ou de course.

LE PARC place de la république ouvert au public

Parking participants Stands exposants Simulateurs de pilotage automobile Barnum réservé aux participants

Buvette .

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 51 73 51 contact@gautierebelmotorsport.com

English :

6 km of winding, fast and technical private road, on one of Alsace?s most emblematic routes.

L’événement Closed Road Turckheim a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme de Colmar