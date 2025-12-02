Festival Arkédi’Art

1 chemin du Heilgass Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Profitez d’un moment de liberté, de création artistique, et de convivialité à travers une expérience unique en Alsace.

Cette année, 32 artistes locaux, nationaux et internationaux ont été sélectionnés afin de réaliser une performance live dans un paysage alsacien remarquable.

Dj, concerts, Street Food, et animations pour enfants seront de mise pour cet événement qui a réuni plus de 3.000 personnes lors de sa première édition. 0 .

1 chemin du Heilgass Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 92 60 ffavre@arkedia.fr

English :

Enjoy a moment of freedom, artistic creation and conviviality through a unique experience in Alsace.

L’événement Festival Arkédi’Art Turckheim a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme de Colmar