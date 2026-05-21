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Fête de la musique Turckheim

Fête de la musique Turckheim dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place de l'Hötel de Ville

Ville : 68230 Turckheim

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Turckheim

Fête de la musique

Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :
2026-06-21

Divers groupes locaux
Fête de la Musique organisée par la ville de Turckheim. Groupes locaux, buvette, petite restauration.   .

Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 61 62  mairie@turckheim.fr

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English :

Various local groups

L’événement Fête de la musique Turckheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Colmar

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