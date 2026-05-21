Fête de la musique Turckheim
Fête de la musique Turckheim dimanche 21 juin 2026.
Turckheim
Fête de la musique
Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
Divers groupes locaux
Fête de la Musique organisée par la ville de Turckheim. Groupes locaux, buvette, petite restauration. .
Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 61 62 mairie@turckheim.fr
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English :
Various local groups
L’événement Fête de la musique Turckheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Colmar
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