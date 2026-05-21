Turckheim

Fête de la musique

Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-21

Divers groupes locaux

Fête de la Musique organisée par la ville de Turckheim. Groupes locaux, buvette, petite restauration. .

Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 61 62 mairie@turckheim.fr

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English :

Various local groups

L’événement Fête de la musique Turckheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Colmar