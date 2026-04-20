Voyage baroque en Italie Concert du Choeur de Chambre du Sundgau Turckheim

Turckheim

Voyage baroque en Italie Concert du Choeur de Chambre du Sundgau

18 rue Thierry Schoeré Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 20:00:00

fin : 2026-06-14 21:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Profitez d’un concert du Choeur de Chambre du Sundgau qui fera rayonner période baroque italienne.

Après une immersion bienheureuse dans le monde baroque allemand la saison passée, avec les Fragments d’éternité offerts par Jean Sébastien BACH, ce fut presque un déchirement de mettre de côté ses cantates enchanteresses…

Mais le nouveau programme va inviter à un voyage ensoleillé et vivifiant qui fera rayonner la période baroque italienne cette fois.

Bienvenue donc au pays de celui qu’on appelait le prêtre roux, le grand le grand maître vénitien du baroque, Lucio Antonio VIVALDI !

La direction est assurée par Fanny Rohmer, qui guide l’ensemble avec grande finesse et subtilité. Diplômée du Conservatoire de Strasbourg, elle enseigne le chant lyrique.

Au chant, chaque pupitre assurera les solos, duos ou trios ainsi que les chœurs de 4 à 6 voix.

Les musiciens

Luc Marin, pianiste, enseignant, concertiste, compositeur, navigue avec aisance dans des répertoires allant du classique au jazz.

Nathalie Villette-Kuntz, violoncelliste dans divers orchestres professionnels et chœurs régionaux a, durant sa carrière d’enseignante, formé de nombreux jeunes violoncellistes.

Guillaume Singer, violoniste, enseignant à l’école de musique de Ferrette, par ailleurs spécialiste de Stéphane Grappelli, est aussi concertiste dans plusieurs groupes de jazz réputés.

Nicolas Scherlen, passionné; de trompette depuis son plus jeune âge, s’est spécialisé; dans la musique baroque après une carrière professionnelle au sein de l’ONU. 0 .

18 rue Thierry Schoeré Turckheim 68410 Haut-Rhin Grand Est +33 6 95 71 77 14 anne-blondel68@orange.fr

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English :

Enjoy a concert by the Sundgau Chamber Choir, which will bring the Italian Baroque period to life.

L’événement Voyage baroque en Italie Concert du Choeur de Chambre du Sundgau Turckheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme de Colmar