Turckheim

Fête de la musique par l’Harmonie Municipale et l’ensemble des jeunes

Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 20:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Concert de l’ensemble des Jeunes et de l’Orchestre d’Harmonie Municipale dans le cadre de la Fête de la Musique.

L’Harmonie de Turckheim et son Ensemble des Jeunes , tous deux sous la direction de Céline Pellmont, vous invitent à fêter la musique et l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale

Un programme varié et coloré vous fera apprécier l’étendue du talent de nos musiciens.

19h ensemble des jeunes dès 20h30: l’orchestre d’harmonie. Petite restauration 0 .

Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 71 18 64 17 contact@echo-de-turckheim.fr

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English :

Concert of the Youth Ensemble and the Municipal Harmony Orchestra as part of the Fête de la Musique.

L’événement Fête de la musique par l’Harmonie Municipale et l’ensemble des jeunes Turckheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Colmar