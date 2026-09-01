Closing Été 2026 L’Étape du Berger Col du Tourmalet Barèges

Informations pratiques

Barèges

Closing Été 2026

L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 11:45:00

fin : 2026-09-27 15:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Journée de clôture de la saison estivale Dimanche 27 septembre

Dernière grande journée de la saison… avant nos week-ends d’octobre !

L’été touche à sa fin, mais il nous reste une belle journée à partager ensemble au sommet du Tourmalet.

Venez profiter une dernière fois de l’ambiance estivale de L’Étape du Berger une cuisine de terroir, des produits issus de notre ferme et de producteurs locaux, une vue imprenable sur les Pyrénées et la convivialité qui fait l’âme de la maison.

Une belle occasion de célébrer cette saison riche en rencontres avant de poursuivre l’aventure lors de nos derniers week-ends d’ouverture en octobre.

Réservation conseillée.

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L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44

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English :

Summer Season Closing Day? Sunday, September 27

The last big day of the season? before our October weekends!

Summer is coming to an end, but we still have one wonderful day left to share together at the summit of the Tourmalet.

Come enjoy the summer atmosphere at L’Étape du Berger one last time: local cuisine, products from our farm and local producers, a breathtaking view of the Pyrenees, and the warm hospitality that defines our place.

A wonderful opportunity to celebrate this season full of wonderful encounters before continuing the adventure during our final open weekends in October.

Reservations are recommended.

L’événement Closing Été 2026 Barèges a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65