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AGENDA · Barèges

Yoga Brunch L’Étape du Berger Col du Tourmalet Barèges

dimanche 13 septembre 2026 · L'Étape du Berger Col du Tourmalet · Barèges

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
L'Étape du Berger Col du Tourmalet
Adresse
BAREGES
Ville
65120 Barèges
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
35 35 35 Tarif de base plein tarif

Barèges

Yoga Brunch

L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Avec Yoga des Cîmes.
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L’Étape du Berger Col du Tourmalet BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 

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English :

With Yoga des Cîmes.

L’événement Yoga Brunch Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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