Atelier création de bougie Au Salon de thé Martine à la montagne Barèges
vendredi 14 août 2026 · Au Salon de thé Martine à la montagne · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Atelier création de bougie
Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez vivre un moment créatif en réalisant votre propre bougie artisanale de 100g en cire de soja naturelle, tige de coton et au parfum de Grasse choisi selon votre envie. Une pause détente à s’offrir ou à partager.
Avec Méryl de Pyrénées Canles, matériel fourni.
Réservation au salon de thé.
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Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 35 79
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English :
Come enjoy a creative experience by making your own 100g handmade candle using natural soy wax, a cotton wick, and a fragrance from Grasse of your choice. A relaxing break to treat yourself or share with others.
With Méryl from Pyrénées Canles; materials provided.
Reservations at the tea salon.
L’événement Atelier création de bougie Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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