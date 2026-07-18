Atelier Dot Painting (pointillisme) Au Salon de thé Martine à la montagne Barèges
samedi 15 août 2026 · Au Salon de thé Martine à la montagne · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Atelier Dot Painting (pointillisme)
Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-08-15
À la découverte d’une technique artistique ludique et apaisante. Créez une œuvre unique grâce à l’accumulation de petits points colorés. Un moment créatif, accessible à tout.tes pour explorer formes et couleurs.
Avec les ateliers de Michaga, matériel fourni.
Réservation par téléphone.
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Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 51 31 36 27
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English :
%C0Discover a fun and relaxing art technique. Create a unique piece of art by filling in small colored dots. A creative experience open to everyone, where you can explore shapes and colors.
Materials are provided for Michaga workshops.
Reservations by phone.
L’événement Atelier Dot Painting (pointillisme) Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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