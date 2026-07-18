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AGENDA · Barèges

Atelier Dot Painting (pointillisme) Au Salon de thé Martine à la montagne Barèges

samedi 15 août 2026 · Au Salon de thé Martine à la montagne · Barèges

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Au Salon de thé Martine à la montagne
Adresse
9 rue Ramond
Ville
65120 Barèges
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Barèges

Atelier Dot Painting (pointillisme)

Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :
2026-08-15

À la découverte d’une technique artistique ludique et apaisante. Créez une œuvre unique grâce à l’accumulation de petits points colorés. Un moment créatif, accessible à tout.tes pour explorer formes et couleurs.
Avec les ateliers de Michaga, matériel fourni.
Réservation par téléphone.
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Au Salon de thé Martine à la montagne 9 rue Ramond Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 51 31 36 27 

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English :

%C0Discover a fun and relaxing art technique. Create a unique piece of art by filling in small colored dots. A creative experience open to everyone, where you can explore shapes and colors.
Materials are provided for Michaga workshops.
Reservations by phone.

L’événement Atelier Dot Painting (pointillisme) Barèges a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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