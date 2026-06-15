Concert de Human Centre de loisir Hélios Barèges
Concert de Human Centre de loisir Hélios Barèges mercredi 12 août 2026.
Barèges
Concert de Human
Centre de loisir Hélios BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Pop rock.
.
Centre de loisir Hélios BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46
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English :
Pop rock.
L’événement Concert de Human Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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