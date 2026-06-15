Concert de Human Centre de loisir Hélios Barèges mercredi 12 août 2026.

Barèges

Concert de Human

Centre de loisir Hélios BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Pop rock.

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Centre de loisir Hélios BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

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English :

Pop rock.

L’événement Concert de Human Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65