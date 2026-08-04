AGENDA · Barèges
Fête des Bergers Chez Franck Barèges
samedi 15 août 2026 · Chez Franck · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Fête des Bergers
Chez Franck BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Programme à venir.
.
Chez Franck BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
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English :
Program to come.
L’événement Fête des Bergers Barèges a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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