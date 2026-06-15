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Zik’n’Grill Place du cinéma Barèges

Zik’n’Grill Place du cinéma Barèges mercredi 5 août 2026.

Lieu : Place du cinéma

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Barèges

Zik’n’Grill

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Festival de musique et repas participatif.
Liste des groupes Blouzouki, Dumble Doors, Simon et son orgue, Les Fantasques et Combo Loco.
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Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46 

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English :

Music festival and potluck dinner.
List of bands: Blouzouki, Dumble Doors, Simon and His Organ, Les Fantasques, and Combo Loco.

L’événement Zik’n’Grill Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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