Zik’n’Grill Place du cinéma Barèges
Zik’n’Grill Place du cinéma Barèges mercredi 5 août 2026.
Barèges
Zik’n’Grill
Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Festival de musique et repas participatif.
Liste des groupes Blouzouki, Dumble Doors, Simon et son orgue, Les Fantasques et Combo Loco.
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Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46
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English :
Music festival and potluck dinner.
List of bands: Blouzouki, Dumble Doors, Simon and His Organ, Les Fantasques, and Combo Loco.
L’événement Zik’n’Grill Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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