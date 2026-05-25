Concert au sommet du Pic du Midi Suzane Pic du Midi Barèges

Barèges

Concert au sommet du Pic du Midi Suzane

Pic du Midi BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Retrouvez le phénomène Suzane pour un live exclusif en très haute altitude ! Véritable bête de scène et artiste incontournable de la nouvelle chanson française, celle qui a été sacrée aux Victoires de la Musique vient faire trembler le sommet du Pic du Midi.

Accès au site en journée par téléphérique, depuis La Mongie, avant 18h30.

Votre billet Concert au sommet comprend

Les accès aller-retour en téléphérique La Mongie Pic du Midi, avec le choix de l’horaire pour la montée en téléphérique.

Un accès direct à l’embarquement du téléphérique à la Mongie (veuillez vous présenter 15 minutes avant l’horaire).

La visite/découverte du site (terrasses panoramiques, Ponton dans le Ciel, espace expériences…).

La première partie et le concert.

Le retour à La Mongie vers 22h30.

À votre disposition au sommet boissons et restauration rapide.

Si les conditions météorologiques ne permettent pas d’effectuer le concert au sommet du Pic du Midi, il sera annulé et remboursé. .

Pic du Midi BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Join the Suzane phenomenon for an exclusive high-altitude live show! A veritable stage beast and a key figure in the new French chanson scene, Suzane, winner of the Victoires de la Musique award, is set to rock the summit of the Pic du Midi.

L’événement Concert au sommet du Pic du Midi Suzane Barèges a été mis à jour le 2026-05-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65