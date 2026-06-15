Mouss’Party Place du cinéma Barèges

Barèges

Mouss’Party

Place du cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Viens t’éclater dans la mousse !

.

Place du cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and have fun in the foam!

L’événement Mouss’Party Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65