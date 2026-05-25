Concert au sommet du Pic du Midi Thylacine Pic du Midi Barèges

Barèges

Concert au sommet du Pic du Midi Thylacine

Pic du Midi BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le prodige de la musique électronique Thylacine s’installe au Pic du Midi (2 877 m) pour un concert aérien au cœur des constellations. Connu pour ses compositions planantes et son univers visuel fort, l’artiste promet de faire fusionner ses beats hypnotiques avec l’immensité de la nuit pyrénéenne. En première partie Le producteur Lysten ouvrira la soirée avec une musique instrumentale poignante et introspective. Entre silences suspendus et envolées intenses, son live vous guidera dans un voyage intérieur captivant.

Accès au site en journée par téléphérique, depuis La Mongie, avant 18h30.

Votre billet Concert au sommet comprend

Les accès aller-retour en téléphérique La Mongie Pic du Midi, avec le choix de l’horaire pour la montée en téléphérique.

Un accès direct à l’embarquement du téléphérique à la Mongie (veuillez vous présenter 15 minutes avant l’horaire).

La visite/découverte du site (terrasses panoramiques, Ponton dans le Ciel, espace expériences…).

La première partie et le concert.

Le retour à La Mongie vers 22h30.

À votre disposition au sommet boissons et restauration rapide.

Si les conditions météorologiques ne permettent pas d’effectuer le concert au sommet du Pic du Midi, il sera annulé et remboursé. .

Pic du Midi BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Electronic music prodigy Thylacine takes to the Pic du Midi (2,877 m) for an aerial concert in the heart of the constellations. Known for his soaring compositions and strong visual universe, the artist promises to fuse his hypnotic beats with the immensity of the Pyrenean night. Opening act: producer Lysten opens the evening with his poignant, introspective instrumental music. Between suspended silences and intense flights of fancy, his live show will take you on a captivating inner journey.

L’événement Concert au sommet du Pic du Midi Thylacine Barèges a été mis à jour le 2026-05-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65